5月31日をもって活動終了する嵐。リーダーの大野智（45）は同時にSTARTO ENTERTAINMENTを退所するとも発表しており、約32年に及ぶアイドル生活に幕を閉じる。‘99年に嵐としてデビューした大野だが、ジャニーズ事務所（当時）に入所したのは’94年。14歳のころだった。「嵐のなかで入所が一番早いのは大野さん。実は元V6の岡田准一さん（45）よりも入所が早いのです。ジュニア時代からダンスの実力が認められており、少年隊やKinKi