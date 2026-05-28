全日本空輸は２８日、人気ゲーム「ポケットモンスター」のキャラクターを描いた特別塗装機「ポケモンジェット」の新しいデザインを発表した。デザインが異なる「赤」と「緑」の２種類で、赤の機体は７月末に国内線で就航する。１９９６年の第１作「ポケットモンスター赤・緑」の発売から３０周年となることに合わせた企画。「ピカチュウ」に加え、赤の機体には「ヒトカゲ」「ホゲータ」、緑の機体には「フシギダネ」「ニャオ