5月26日（日本時間）、大谷翔平が所属する米大リーグのロサンゼルス・ドジャースは本拠地でロッキーズと対戦。5-3で勝利を収めたが、試合後、ロバーツ監督は大谷の7回のプレーに対し、「素晴らしいプレーだった。あれは全力で走ったプレーだったよ」と称賛した。【写真】現地観戦者が激写！新車“ベントレー”で球場入りする大谷翔平大谷翔平の新車が話題「2点を追う形で迎えた7回、無死満塁のチャンスで大谷選手に打順が回って