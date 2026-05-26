衝撃の逮捕報道から一夜明けた5月26日午後2時ごろ、読売巨人軍の阿部慎之助前監督（47）は東京・渋谷区にある自宅に戻ってきた。「黒のワゴン車が自宅に横付けされると、スーツ姿の阿部前監督が神妙な顔で降りてきました。報道陣に対して、『先ほど、会見で申し上げた通りです』とだけ小声で答え、深々と何度も礼をしたのち自宅に入っていきました。ペナントレース中の巨人軍を率いてきた勇ましい姿はそこにはなく、憔悴しきった様