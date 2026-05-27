シンガー・ソングライターの椎名林檎が代表を務める有限会社黒猫堂は27日、経済学者・成田悠輔氏（40）のマネジメントを行うと発表した。成田氏はこれまで独自の視点からTBS「サンデージャポン」やテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」など数多くのテレビ番組に出演してきたが、これまで芸能事務所に所属していなかった。同事務所は公式サイトを通じ「このたび有限会社黒猫堂は、成田悠輔氏のマネージメントを担うこととな