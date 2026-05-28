記事ポイント東京工芸大学が高校生向け「生成AI活用講座」を2026年8月3日・4日の2日間、厚木キャンパスで開講します文系・理系問わず専門知識不要で参加でき、参加費は無料ですGoogleの教育向け生成AI「Gemini」を使ったプロンプト作成や画像生成の実践体験が含まれます 生成AIを「使いこなす力」を高校生のうちから身につけられる講座が、神奈川県厚木市の大学キャンパスで開催されます。東京工芸大学は、工学分野を目指す高