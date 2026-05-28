5月22日、兵庫県の斎藤元彦知事（48）は“風通しの良い職場づくり”に向けた幹部研修を県庁で受講。内部告発文書問題をめぐって、昨年3月に県設置の第三者委員会で複数のパワハラが認定されて以降、斎藤氏が研修を受けるのは今回が2度目だ。地元の神戸新聞によると、完全非公開で行われた研修には、斎藤氏や政策会議を構成する部長級以上の約30人が参加。ハラスメント防止や公益通報者保護制度など4時間の講義を受けたという。「兵