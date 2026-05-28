違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長らが、20代の女性を風俗店に違法に紹介したとして、再逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（41）ら2人は、2024年、千葉県松戸市にある風俗店に、客と売春することを知りながら20代の女性を紹介した疑いがもたれています。また、2023年から2024年にかけて、千葉市内の風俗店から犯罪収益の一部を受け取っていたとして、「ナチュラ