すき家から、昼でも夜でも食べたくなる「深夜の欲望」みたいな商品が登場します。6月4日午前9時から販売されるのは、その名も「とん汁みそらーめん」。……えっ、とん汁にラーメン！？と思わず二度見してしまう新商品です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】すき家によると、「とん汁みそらーめん」は定番サイドメニュー「とん汁」に麺と特製タレを合わせた一杯。2種の味噌にニンニク、生姜などをブレンドした