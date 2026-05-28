顧客本人が正当な支払いを後から不正利用・未承認などと主張して代金の支払いを免れる不正行為が「フレンドリー詐欺」です。インディー系開発ブランドのGingerlimeを運営するヨアブ・アネル氏が「オンライン決済サービスのStripeはフレンドリー詐欺に『友好的』であるように思える」と自身のブログで指摘しました。Stripe is friendly to "friendly fraud" - Gingerlimehttps://www.gingerlime.com/2026/stripe-seem-friendly-to-f