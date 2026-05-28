FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表合宿が28日に行われ、約2年ぶりに代表活動に復帰したDF・冨安健洋選手がチームに合流しました。前回大会に続きW杯2大会連続の出場の冨安選手は久しぶりの代表参加について「2年ぶりということもあって昨日合流してから少しそわそわしている部分もありましたけど、練習に入ってからはみんなと楽しくサッカーができています」とコメント。W杯へ向けて「長いことケガをしていてその中でも選んで