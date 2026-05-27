本気のフィギュア、アイドルと学業の両立YouTubeの「乃木坂配信中」というチャンネルに、乃木坂46に加入した直後の川粼桜さんのドキュメンタリーが公開されている。そこでは、淡々とではあるけれど、彼女の壮絶なフィギュアとの格闘の日々が語られている。中学2年生のときに、昇級試験に12回も落ちてしまったこと。合格したときは、コーチが泣いて喜んでくれたこと。中2でカナダ、中3でラスベガスに単身渡って、フィギュアス