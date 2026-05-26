チャンネル登録者112万人を誇る韓国の人気YouTubeチャンネルが削除された。きっかけは、『鬼滅の刃』に関連する動画だった。【画像】『ONE PIECE』のパクリも？韓国アニメ業界が直視したがらない“黒歴史”作品3選韓国で「吹き替えユーチューバー」として知られたユ・ジュンホは5月19日、自身のYouTubeチャンネルのコミュニティを通じ、「現在このチャンネルは2026年5月20日に削除される予定だ」と報告した。ユ・ジュンホの説明に