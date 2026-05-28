俳優の山崎賢人（３１）の勢いがすさまじい。主演作は引きも切らず、映画「キングダム魂の決戦」（７月１７日公開）、映画「殺人の門」（来年年２月公開）、ＮＨＫ大河ドラマ「ジョン万」（２０２８年１月〜）などがズラリ。当人のスケジュールが空かず、民放各局は２年以上、?山崎待ち?の状態だという。山崎は近年、映画や配信ドラマを?主戦場?としている。「キングダム」シリーズのほか、「ゴールデンカムイ」シリーズや「