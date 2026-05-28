28日午前8時すぎに10万筆を超えた巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名運営が同日、SNSを通じ、活動の背景に対する理解を求める声明を発表した。運営は、反響が「当初の想定を大きく超える」といい「本活動について、数多くのメディア・SNS等で取り上げていただいております。ご関心を持っていただいていることに、感謝申し上げます」と感謝を伝えた上で「どうか『暴力容認』といった単純な構図だけでは