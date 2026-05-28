バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）がきのう夕方、東京・板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁に逮捕されました。捜査関係者によりますと、きのう午後5時前にパチンコ店から「スロット台にあった黒のショルダーバッグの中のポーチの中に乾燥植物片が入っていた」と通報があったということです。このバッグは、佐藤容疑者が店内に置き忘れたもので、警視庁が植物片を鑑定した結果、大麻と判明。きょう