モデルでタレントの吉川ひなの（46）が5月24日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演し、7年ぶりにテレビ復帰。過去のハワイ生活や2度の離婚についても語った。13歳でモデルデビューした吉川は、すぐに自由奔放なキャラクターからバラエティー番組で人気を博した。だが、プライベートは複雑で、2021年に出版した著書「Dear ママ」で、宗教2世であることや、母親との葛藤を告白している。【こちらも読む】《加藤ローサ系離婚