継ぎ足し給油が危険な理由とは？自家用車を日常的に使う人にとって、セルフ式ガソリンスタンド（以下、セルフ式GS）の利用はますます身近なものとなっています。一方で、給油作業に関する事故やヒヤリとする事例は依然として発生しており、消防機関や石油業界団体は改めて安全対策の徹底を呼びかけています。【画像】えっ、見たことない！ これが「給油口の中身」です！ 意外な構造を画像で見る（24枚）セルフ式GSは便利で