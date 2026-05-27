ここ最近、「顔認識AI」が話題となっている。このAIでは、アップロードした顔写真からウェブに残る過去画像を照会でき、そこそこ精度が高いようだ。髪型やメイク、あるいはプチ整形程度では検索の隙間をくぐり抜けられず、「え、こんなのも出るの…？」なんて驚くような古い画像でさえ出てきてしまう。実際に検索をかけ、夜職時代の宣材写真・裏アカに載せた自撮り・いつ撮られたか記憶にない他撮り（映り込み）などが出てき