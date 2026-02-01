3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表メンバーが26日に明かされ、カブスの鈴木誠也外野手（31）の参加が決まった。スポーツ紙記者が語る。

【写真】畠山愛理がピッタリと隣に…鈴木誠也の「シカゴの牛角ファミリーディナー」。肩を抱き寄せる仲睦まじい夫婦ツーショットも

「2023年の前回大会では怪我により出場できなかった。今回の選出を受け、本人も『悔しかった、今年は出場できるように体を作っていく。日本のために全力で頑張る』と気合い十分です」

鈴木誠也はドジャース・大谷翔平と同級生で、2012年のドラフト2位で広島に入団した。2016年に初めて規定打席に到達し、活躍を表現する「神ってる」は同年の流行語大賞になるなど、一気にブレイク。2022年からは大リーグ・カブスに移籍し、昨年はキャリアハイとなる32本塁打、103打点をマークするなど、メジャーの世界でも一流プレイヤーの仲間入りを果たした。

そんな鈴木を支えるのは、新体操元日本代表でスポーツキャスターの畠山愛理（31）だ。

「2012年のロンドン、2016年のリオと二度のオリンピック出場を果たしている畠山さんは、鈴木さんと同じく確かな実績を持つスーパーアスリートです。2016年に現役を引退すると、翌年からスポーツキャスターなどの仕事を務めるためにマネジメント事務所に所属。鈴木さんとは、その事務所の社長さんの紹介で出会ったそうです。

鈴木とともに海を渡り、2022年9月には第一子を出産。2024年6月には第二子が誕生し、大同生命保険のアンバサダーとして子育てや健康についても積極的にSNSで発信しています」

1月26日、鈴木と畠山が所属する事務所「Sports Backs」が公式SNSを更新。沖縄で撮影されたオフショットとして、鈴木が畠山の肩を抱き寄せるツーショット写真をアップした。ロサンゼルスの広告代理店関係者が語る。

「2人とも世界的なアスリートですし、畠山さんは引退して10年経つのに現役当時から変わらぬ美しさ。SNSでの発信も上手いですし、広告塔としてのポテンシャルはかなり高いと感じます」

NEWSポストセブンは昨年のポストシーズン中、鈴木家のディナーの様子を確認している。本拠地があるシカゴで、全米に展開されている焼肉チェーン「牛角」に訪れ、2人の息子とともに1時間以上食事していたのだ。

「鈴木さんは変顔が得意でチームメイトから愛されていますし、畠山さんも飾らないところが魅力。元アスリートとして鈴木さんの苦労をよくわかっており、鈴木さんが遠征で帰りが24時を回っても、『温かいものを食べてほしい』と帰りを待つなど、献身的に支えているようです。

昨年のポストシーズン中の勝利インタビューでは、息子を会見場に呼んでインタビューを受けさせるなど、オープンな性格もアメリカ社会とマッチしています。

今は同い年の大谷選手の活躍にどうしても隠れてしまいますが、日本人選手で30本塁打以上を放ったのは大谷と松井秀喜さんと鈴木誠也だけ。今後タイトルをとれば、その愛されキャラも相まって一気に知名度を上げるのではないでしょうか。個人的には、大谷さん&真美子さん夫妻に引けを取らないパワーカップルだと思います」（前出・広告代理店関係者）

WBCでは、家族に活躍する姿を見せられるか--鈴木の今シーズンに注目だ。