本拠地のレッズ戦に「5番・右翼」で先発■カブス ー レッズ（日本時間5日・シカゴ）カブス・鈴木誠也外野手が4日（日本時間5日）、本拠地で行われたレッズ戦に「5番・右翼」で先発出場。5試合ぶりとなる今季6号を放った。本塁打数で大谷翔平投手（ドジャース）に並んだ。鈴木はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右膝を痛めた影響で、今季初出場は4月10日（同11日）と出遅れたが、出場11試合目となる21日（同22日）