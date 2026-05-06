◆米大リーグレイズ―ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。初回に２試合ぶりの１０号先制ソロを放ち、出場３５試合目で２ケタの大台に乗せた。球団では１９年のＢ・ビシェット（現メッツ）以来２人目のスピード記録。１年目の日本人選手では１１人目の快挙となった。主砲ゲレロが