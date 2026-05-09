敵地レンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発出場【MLB】レンジャーズ ー カブス（日本時間9日・テキサス）カブスの鈴木誠也外野手は8日（日本時間9日）、敵地のレンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発出場し、4回に3試合ぶりの7号を放った。グローブライフ・フィールドに詰めかけたファンは沈黙した。1-0で迎えた4回だった。フルカウントから右腕ロッカーが投じた8球目のシンカーを振り抜いた。センター左へ高く舞い上がった打球が