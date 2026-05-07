MLB公式がホワイトソックスーカブス戦の紹介映像を公開村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスと、鈴木誠也外野手と今永昇太投手が所属するカブスは15日（日本時間16日）から、ホワイトソックスの本拠地での3連戦で激突する。シカゴに拠点を構えるライバル球団同士、日本人スラッガーの対決にMLB公式が早くも“煽り動画”を公開した。MLBの公式X（旧ツイッター）が5日（同6日）に配信。「友人から敵へセイヤ・スズキとム