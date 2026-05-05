本拠地レッズ戦米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は4日（日本時間5日）、本拠地レッズ戦に「5番・右翼」で先発出場し、今季6号となる同点3ランを放った。0-3の4回無死一、二塁。鈴木がレッズ先発ペティの2球目を強振した。打った瞬間に確信した打球は中堅フェンスをはるかに越えて同点3ランに。飛距離455フィート（約139メートル）の一発で本拠地を熱狂させた。カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の放送席で

◆カブス・鈴木誠也 6号本塁打の動画 Seiya said see ya 😤 pic.twitter.com/XhvWfy1D89 — MLB (@MLB) May 5, 2026