◆米大リーグカブス２―０ダイヤモンドバックス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が２日（日本時間３日）、鈴木誠也外野手（３１）も「５番・右翼」でスタメン出場した本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回で８７球を投げ、三塁すら踏ませぬ４安打無失点、５奪三振の快投を見せ、３勝目（２敗）をつかんで、防御率は２・４０となった。「５番・右翼」でフル出場した鈴木