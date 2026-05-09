敵地レンジャーズ戦米大リーグ、カブスの鈴木誠也外野手は8日（日本時間9日）、敵地レンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。4回の第2打席に7号2ランを放った。4回無死一塁。鈴木はフルカウントから、レンジャーズ先発ロッカーのシンカーを強振した。打球は左中間へ。飛距離419フィート（約128メートル）の7号2ランとなった。出場3試合ぶりとなる一発。カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の放送席も、豪快な