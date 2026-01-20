King&Prince ´§ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ç²ò»¶¡©¡¡±ÊÀ¥Î÷¤ÏÈÝÄê¤â¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß¤Ç¥¶¥ï¤Ä¤¯¥ï¥±
¡¡£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³«Àß¤òÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ½ªÎ»¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ÖÍèÇ¯£²·î£±£´Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢±ÊÀ¥Î÷¤Î¸Ä¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤¿¤À¡¢¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö£²¿Í¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ë¤È¤«°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£³èÆ°¤Ï£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤¬ºÇÍ¥Àè¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤À¡££±·î£±£°Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¥ó¥È¥ì¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬£³·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³«Àß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÏ¢ÁÛ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë´§ÈÖÁÈ½ªÎ»¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¥ó¥×¥ê¤È¸À¤¨¤ÐºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£·î£±£·Æü¤«¤é¤ÏÊ¡²¬¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë£´Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£¶¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ò£É£Î£Ç¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤â³èÆ°·ÑÂ³¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ë¸ø±é¤Î£Í£Ã¤Ç£²¿Í¤¬¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Øº£Ç¯¤â½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯Æâ¤Î²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ÂÅÈ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢±ÊÀ¥¤¬¡Ö²ò»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿´§ÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï£²¿Í¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÇÐÍ¥¶È¤Ê¤É¸Ä¡¹¤Î»Å»ö¤âË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¬»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ë¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£