【モデルプレス＝2026/03/21】4月3日放送の『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』（よる6時30分〜／テレビ朝日系）より、第2弾出演アーティストが解禁された。【写真】高橋海人撮影？永瀬廉の“彼氏感”ショット◆「Mステ」SP、第2弾出演アーティスト解禁4月3日の放送では、東京・有明のTOKYO DREAM PARKの開業を記念し、豪華アーティストによる夢の3時間30分の生ライブを届ける。TOKYO DREAM PARKとも