ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤Î¹Ã»Ò±àÆþ¾ì¶ÊºÎÍÑ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤Ë¡Ö¤è¤Ã¤Ý¤É¥Ò¥Þ¡£Ï·³²¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£¸Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤¬½Ð±é¡£ÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤¬¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿·ï¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤ÇÁ°½Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡Ö¡Ø²Î»ì¤¬Ìîµå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤â¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆÂçÂÎ¹Ã»Ò±à¤ÎÆþ¾ì¶ÊÉ÷¤Î¥Þ¡¼¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤¤¤Ä¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¡Ø¤¢¤ì¡¢ÊÑ¤À¤í¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤¦¿Í¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¥Ò¥Þ¤Ê¥¯¥½¥¸¥¸¥¤¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤Þ¤µ¤ËÏ·³²¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡²¶¤Ê¤ó¤ÆÍý²ò¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¤µ¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¤µÂç±þ±çÃÄ¤¬»³ËÜ¥ê¥ó¥À¤Î¡ØÁÀ¤¤¤¦¤Á¡Ù¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡¤¢¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¥Ù¤Ê¶Ê¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ËÜÍè¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦°ÂÅÄÏÂÇî¤«¤é¡ÖÌîµå¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡Ö¡Ø¢ö¥¦¥é¥é¡Á¥¦¥é¥é¡Á¥¦¥é¥¦¥é¥¦¥é¥é¡Á¡Ù¤è¡£¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÃËÀ»ëÄ°¼Ô¤òÍ¶ÏÇ¤·¤Æ¤µ¡Ø¤½¤¦¤è¡¢ÁÀ¤¤¤¦¤Á¡¢¤¢¡Á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»³ËÜ¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¶Ê¤À¤«¤é¡££È¤Ê¶Ê¤À¤«¤é¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤è¡¢ËÜÍè¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤â·ë¶É¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¤¤À¤·¤¿¤é¤Í¡Ä¡×¤È»¿Æ±¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ø¢ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤â¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á¡Ù¤À¤Ã¤Æ¤è¡£¥¹¥±¥Ù¤Ê²Î¤À¤è¡£¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤À¤«¤é¡£²¿¤Ç¤â¡£¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£