40年に渡って放送された日曜昼の情報バラエティ番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）に代わって、4月5日からスタートした新番組『上田晋也のサンデーQ』。和田アキ子（75）の後を引き継いだのは、くりぃむしちゅーの上田晋也（55）だった。「初回放送の平均世帯視聴率は6.0％、個人視聴率は3.3％（関東地区/ビデオリサーチ調べ）でした。同番組の前に放送されている『サンデージャポン』に番組の雰囲気が似ているという声も出てい