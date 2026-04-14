4月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスが共演者の不用意な一言に噛みつく場面があった。【映像】マツコ「なんだと思ってるんですか？」女性アナの“ノンデリ発言”にカチン「今のは暴言よ！」「歯ごたえのある食べ物は好きですか？」という視聴者からの投稿をきっかけに、マツコと有吉弘行が食へのこだわりを語り合ったこの日の放送。有吉が「フランスパンが好き」と明かせば、マツコも「カチカチ