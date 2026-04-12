お笑いタレント・有吉弘行（51）が12日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し「一番うまい」という弁当について語る場面があった。「好きな弁当」の話題になると、有吉は東京都江戸川区篠崎にある「鯖の助」の名前を挙げる。「煙が凄いんだけどさ、あそこのサバ弁当は一番うまいね。サバがぼん!って入ってあるだけの弁当なんだけど、ロケで行ったときにめっちゃうまかったんだよな」と熱