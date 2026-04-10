タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国２時間ＳＰ」（金曜・午後８時）を首の手術後の療養のため欠席。代役として、お笑いタレントの大久保佳代子とお笑いコンビ「タイムマシーン３号」の関太、山本浩司の３人が出演した。この日の番組冒頭、スタジオに集った３人に対し、ＭＣの有吉弘行は「マツコさん１人（の代役）に３人いるという。代わりが３人必要なんだよな」と笑いながら