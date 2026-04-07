4月5日放送のラジオ『有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER』で、有吉弘行が町中の歩道で起きた出来事についてトークを展開した。「有吉さんは俳優の大和田伸也さんが過去に“おやじ狩り”被害にあったことをネタにトーク。大和田さんは2025年1月23日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ）で被害を語っています。最初は映画館で会話をやめないカップルに注意したところ、下駄で殴られた事件。2度目は名古屋で子供が歩いているところに猛