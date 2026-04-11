タレントの大久保佳代子が１０日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国ＳＰ」に出演。初対面で「スゴい感じが悪い」人気芸人を挙げた。この日はＭＣのマツコ・デラックスが番組を欠席し、お笑いコンビ・タイムマシーン３号と代役を務めた。この日はお笑いコンビ・Ｕ字工事の香川県をロケする企画を放送。その中で、かつて初対面の大久保と関太がロケしたうどん店が登場した。大久保が「昔、行ったね。思い出した」