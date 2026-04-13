4月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、大久保佳代子が小料理屋を探訪するVTR企画が放送され、意外な人物の名前が挙がる場面があった。【映像】大久保佳代子、ロケ中に衝撃事実が発覚！「これ、放送できないよね？」文京区湯島の名店をはしごし、極上の酒と料理を堪能した大久保は、酔いが回った状態で3軒目となる港区南青山の「ぼこい」を訪れた。入店早々、「お酒切らしちゃうと手が震えだす」と言ってハイボールを