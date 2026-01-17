【ニューヨーク＝木瀬武】反体制抗議デモの弾圧などでイラン情勢が緊迫化していることを受け、原油価格の値動きが不安定になっている。

世界の石油生産にも影響が広がりかねず、関係者は事態の推移を注視している。

ニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の原油価格は７日から１４日にかけて約１１％上昇し、２０２５年１０月以来となる１バレル＝６２ドル台をつけた。抗議デモの弾圧を受け、トランプ米大統領がイランへの軍事介入を示唆したため、世界の原油供給が混乱するとの観測が強まり急騰した。

１５日は一転して軍事介入の見方が後退し、原油価格は４％超急落した。連邦議会の中間選挙を秋に控えるトランプ政権が、原油高を誘発するような強硬手段は避けると見る向きもある。ただ、調査会社ＢＣＡリサーチのマット・ガートケン氏は「危機は一時的に緩和したにすぎず、解決していない。市場は石油生産の大幅な減少リスクを織り込む必要がある」と指摘する。

イランは、原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡に隣接した世界有数の産油国で、米国の制裁下にありながら生産量は世界の約４％を占めている。年明けに米国が軍事作戦を展開した南米ベネズエラの約４倍の生産量で、原油市場に与える影響は大きい。米金融大手ゴールドマン・サックスは「イランやベネズエラなどの供給リスクで、頻繁な価格変動が見込まれる」としている。