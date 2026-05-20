4月29日に開かれた社民党大会（会場の定員は400人）。中央は、党首に再選された福島みずほ氏現役女性自衛官が制服姿で国歌を歌って話題になった自民党大会。その陰で、東京・永田町の小さな会場では、社民党の党員たちが朝9時から大激論！沖縄2区問題、大椿ゆうこ氏騒動、福島みずほ党首への不満......。地味だけど濃すぎる社民党大会を、最初から最後までのぞいてみた！【写真】2000人以上が入る会場で行なわれた自民党大会【社民