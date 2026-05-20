巨大掲示板「２ちゃんねる」創設者で実業家のひろゆき氏が、ネットで話題の?おじさんハーフパンツ論争?に一石を投じた。このほど東京都庁で新たな「東京クールビズ」がスタート。ハーフパンツでの勤務も可能になった。ポジティブな意見も聞かれる一方、ＳＮＳでは「おじさんのハーフパンツは不快感を与えます」「気になって仕方ない」「おじさんのスネ毛見たくない！」などの声も多く寄せられている。これにひろゆき氏が反