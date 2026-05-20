6月に80歳の誕生日を迎える中尾ミエが、21日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に出演する。 【写真】最年長袋とじグラビアを披露したころすんなり伸びた美しすぎる脚 15歳で歌手デビュー。当時から共演している黒柳とも長いお付き合い。毎朝恒例、ご近所仲間とのラジオ体操も継続中。春にはみんなでお花見を楽しんだという。 73歳で雑誌の“最年長袋とじ”でグラビアを披露し、評判を