元バレーボール日本代表で監督も務めた中垣内祐一（58）が、「ABEMA NEWSチャンネル」の『ABEMAエンタメ』内企画「NO MAKE」に登場した。2022年に故郷・福井へ戻り米農家へ転身した中垣内氏が、収入減も受け入れた第二の人生と、過去の栄光にとらわれない現在の思いを語った。【写真】中垣内祐一に独占密着中垣内氏は、現役時代に全日本代表の絶対的エースとして活躍。2021年の東京オリンピックでは男子日本代表監督としてチー