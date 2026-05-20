俳優のジョシュ・デュアメル(53)に第3子が誕生した。「トランスフォーマー」などで知られるジョシュと、ミス・ワールドの栄冠に輝いた過去のあるモデルの妻オードラ・マリ(32)に、ロッカ・デ・レオンちゃんと名付けた女児が誕生したことが発表された。オードラとの間に2歳の息子、元妻ファーギーとの12歳の息子がいるジョシュにとっての第3子となる。 【写真】赤ちゃんを抱っこして