生まれたばかりとは思えないほど、すっと通った高い鼻筋が特徴的な赤ちゃんの横顔。ママも思わず「人生２周目…？」と思ったその凛々しい顔立ちが、１年後どうなったかを紹介したビフォーアフターに800万再生を超える反響があり、「ええー!!新生児のときからこんなに鼻が高いんですね」「骨格が異次元！」「もうイケメンやないか!!」など驚きの声が寄せられている。投稿者のママに話を聞いた。【写真】「骨格が異次元」鼻高ベ