居酒屋の倒産が過去最多ペース――東京商工リサーチが5月17日に発表したデータが話題を集めている。同調査によれば、2026年1-4月の「居酒屋」倒産は88件（前年同期比54.3％増）と急増。1989年以降、同期間の倒産は2024年の59件を大きく上回り、最多を更新したという。昔から居酒屋は世間の景気を映す鏡と呼ばれていた。それが、コロナ禍を契機に自宅飲みが浸透、大口の宴会需要が低迷したほか、若年層のお酒離れ、物価高による相次