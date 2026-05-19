【マイニンテンドーストア：Nintendo Switch 2】 5月19日 販売再開 価格：49,980円（日本語・国内専用） 任天堂は5月19日、通販サイト「マイニンテンドーストア」にてNintendo Switch 2の販売を再開した。価格は49,980円。 5月25日より各商品が値上げとなることを受けて、各種通販サイトではSwitch2が売り切れが見受けられたが、マイニンテンドーストアにて