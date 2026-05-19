マツコ・デラックスが5月18日、『5時に夢中！』（TOKYO MX）に生出演し、「母の日・父の日廃止」論に怒りをあらわにしたことが話題となっている。「この日は、“母の日・父の日を親が催促するのは恩着せがましく、かえって感謝したくなくなるため廃止してほしい”という声を紹介した記事が取り上げられました。これを聞いたマツコさんは『こんなもんなんですよ』と、ため息。『さぞ立派な娘、息子になると思って育てていますけ