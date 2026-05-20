WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は、エボラ出血熱の疑いでアフリカで少なくとも130人が死亡したと発表し、感染拡大のスピードに「深い懸念」を示しました。【映像】WHO事務局長「規模と感染拡大のスピードに深い懸念」WHOテドロス事務局長「事務局長が緊急委員会を招集する前にPHEIC（国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態）を宣言したのは、今回が初めてだ」「流行の規模と感染拡大のスピードに深い懸念を抱いている」