私立北越高校男子ソフトテニス部の生徒１人が死亡した６日の磐越道のマイクロバス事故。取材を通して浮かび上がってきたのは、部活の安全対策に学校が関与せず顧問任せにしていた実態だ。しかし部活のためバスを運転していたという元高校教諭は、この危険な状況は「全国の学校で同じ状況ではないか」と話し、こうした問題を生み出す構造があるというのだ。 ≪画像多数≫酒好き、スーツ姿の若山容疑者が輝いていた頃の写真、