三笠宮家の彬子さまが、赤坂御用地内の三笠宮邸に、5月7日から移り住まれた。これまで彬子さまは同じ赤坂御用地にある三笠宮東邸にお住まいになっていた。宮内庁関係者はこう明かす。「三笠宮邸は、彬子さまの祖父母にあたる三笠宮崇仁さまと百合子さまのお住まいで、2024年に百合子さまが薨去されるまでお暮しになっていました。三笠宮東邸は、彬子さまのお父さまである𥶡仁さまが2012年に薨去されるまで、𥶡仁親王